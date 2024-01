La Juve batte il Sassuolo 3-0 e torna a -2 dall' Inter

Chiesa e Rabiot non ci saranno, recuperati Cambiaso e Vlahovic TORINO - La semifinale di Coppa Italia come 'regalo' per le 400 panchine con la ... (ilgiornaleditalia)

Occasione sprecata per laal 76': su sponda di Chiesa, da ottima posizione, Weah la manda ... Erlic per gioco falloso, Ferrari per proteste leggi anche Coppa Italia, la Juventus4 - 0 il ...I bianconeri si impongono con due reti del serbo e il sigillo di Chiesa La Juventusil Sassuolo per 3 - 0 con una doppietta di Vlahovic e con il gol di Chiesa nel match che oggi ...partita La...Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per la Juventus che batte 3-0 il Sassuolo. Allo Stadium non c'è mai partita. La doppietta di Vlahovic e il gol nel finale di ...JUVENTUS-Sassuolo 3-0. Rete di Federico Chiesa. Errore in uscita del Sassuolo con Locatelli che si inserisce in area con la palla tra i piedi, poi serve Chiesa che in zona dischetto conclude con il ...