La giornalista di “Tagadà” torna in tv e annuncia la malattia del compagno

Leggi su tvzap

(Di martedì 16 gennaio 2024) Personaggi tv. .è un programma televisivo italiano, in onda su LA7 a partire dal 26 ottobre 2015 e condotto da Tiziana Panella, affiancata in studio da Alessio Orsingher. Lata in tv dopo un periodo di assenza e ha svelato le ragioni nascote dietro alla sua decisione.Leggi anche: “”, Andrea Crisanti contro la scelta del ministro della Salute: “È grave” Leggi anche:, Matteo Bassetti ci va giù pesante: “Mandare i carabinieri a casa” Leggi anche:, Matteo Bassettia parlare del Covid: cosa non si potrà fare Leggi anche:, Matteo Bassetti parla del vaccino Covid per i bambini: “Arriverà per Natale” Tiziana Panella parla per la prima volta delladel ...