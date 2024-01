La Germania è in recessione e non è una buona notizia per l' Italia

(Di martedì 16 gennaio 2024) I tedeschi per anni ci hanno guardato a vista sui conti ma ora si trovano nella situazione opposta: il Pil dellaè sceso dello 0,3 per cento dispetto all'anno precedente. Ma non c'è da rallegrarsi, perché le aziende tedesche sono fortemente integrate col sistema. L'analisi di Filippo Caleri.

La locomotivaora è in grossa difficoltà e non è una buona notizia per nessuno in particolare per tutte imprese italiane specie quelle del Nord e Nord - Est, che hanno fatto fortuna grazie ...... si otterrà una previsione chiara: profonda. Il Pil dell'Eurozona avrebbe dovuto subire ... Per la, la potenza europea in fase di stallo, il 2024 può ancora affermarsi come un altro ...La crisi di Francoforte mostra già alcuni effetti sulle esportazioni per le aziende del nostro Paese. Le previsioni relative al 2024 sono incerte ...Il governo tedesco con Scholz deve affrontare le proteste di agricoltori, ferrovieri e infermieri, che si sentono penalizzati dalle politiche ambientali ...