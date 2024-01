La fuga verso il Nord per curarsi vale oltre 4 miliardi di euro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ sempre piùperdal Sud aldell’Italia, ma nei dati c’è lo ‘zampino’ del Covid. Nel 2021, la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 4,25di, ben il 27% in più di quella del 2020 (3,3), “anno in cui l’emergenza pandemica Covid-19 ha determinato una netta riduzione degli spostamenti delle persone e dell’offerta di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali”. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 93,3% del saldo attivo, cioè l’attrazione di pazienti provenienti da altre Regioni, mentre il 76,9% del saldo passivo (la ‘migrazione’ dei pazienti dalla regione di residenza) si concentra in Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel report ...