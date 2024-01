La Francia punta sul nucleare | in cantiere 14 nuovi reattori entro il 2050

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il governo francese, sotto la guida di Emmanuel Macron, sta facendo un deciso passo avanti verso la sovranità energetica attraverso un nuovo disegno di legge che mira a espandere significativamente l'approvvigionamento da fonti nucleari. A poche settimane dalla presentazione della bozza legislativa sulla "sovranità energetica", la ministra della Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, ha dichiarato cheillaavrà bisogno di ottonucleari aggiuntivi, oltre ai sei precedentemente annunciati. "L'energiaè necessaria oltre i primi seiEPR (nucleari europei) poiché la flotta storica non durerà per sempre", ha spiegato la ministra Runacher in un'intervista a La Tribune.Questa dichiarazione ...

