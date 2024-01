La droga in Europa con i sommergibili | camorra e albanesi come i narcos La Dda dispone 29 arresti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ci sono anche itra i mezzi indicati da una banda internazionale dedita al traffico di stupefacenti, e attiva su Napoli, per il trasporto dellain. La circostanza, che rimanda a una pratica deimessicani scoperta alcuni anni fa, è emersa nel corso delle indagini dei Carabinieri di Napoli, coordinati dalla Dda, che stamattina hanno portato a misure cautelari nei confronti di 29 indagati appartenenti a due diversi gruppi criminali ai quali l’operazione ha inflitto un duro colpo. Un’altra operazione, sempre in giornata e coordinata dalla Dda, è stata condotta dalla polizia contro il traffico nella zona del rione Sanità: glisono stati 12. Gli stupefacenti importati da Olanda e Spagna e destinati alle piazze di spaccio di Napoli Le accuse a vario titolo per i 29 ...

I sommergibili della cocaina Innanzitutto, in un'intercettazione agli atti risulta che laarrivava addirittura via sommergibile in. L'intercettato (una delle persone arrestate oggi) è di ...... la ricerca di nuovi mercati - dal Brasile, con i suoi potenti cartelli, all'" il ... Ma esistono anche altri traffici illeciti vincolati al traffico di. Pensiamo alle armi, il cui possesso ...In concomitanza con l’intensificarsi dei controlli della polizia doganiera e della Guardia Civil in Spagna, il Portogallo si è andato trasformando negli anni in un ponte di transito alternativo per la ...Droga importata dall’estero grazie alle chat criptate Sky Ecc ed Encrochat per rifornire le piazze di spaccio del Napoletano. E uno degli arrestati si era fatto tatuare le iniziali dei narcotrafficant ...