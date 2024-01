La crisi climatica ucciderà 14 | 5 milioni di persone entro il 2050 E sarà un disastro economico

Leggi su tpi

(Di martedì 16 gennaio 2024)illapotrebbe causare 14,5di morti e 12,5 trilioni di dollari di perdite economiche in tutto il mondo. Lo hanno calcolato i tecnici del World Economic Forum in un rapporto che tenta di misurare l’impatto del surriscaldamento globale sulla salute umana. Il documento è stato presentato oggi, martedì 16 gennaio 2024, nel secondo giorno della convention annuale della fondazione, in corso come sempre a Davos, in Svizzera, dove tradizionalmente si danno appuntamento i principali esponenti dell’élite politica ed economica mondiale. Secondo l’analisi, il surriscaldamento globale rischia di generare nei prossimi venticinque anni 1,1 trilioni di dollari di costi aggiuntivi per i sistemi sanitari dei singoli Paesi, aggravando il peso su infrastrutture e medici che già oggi si ...