La conta delle cellule tumorali circolanti con CELLSEARCH® a partire da un semplice prelievo di sangue dimostra la sua utilità clinica nel guidare la scelta terapeutica nelle pazienti affette da carcinoma mammario metastatico

(Di martedì 16 gennaio 2024) I dati dello studio clinico STIC CTC, pubblicati recentemente sul Journal ofl Oncology (JCO),no che laguidata dalla(CTC) conferisce benefici in termini di sopravvivenzacon tumoreal seno positivo al recettore ormonale (HR+) e negativo per il recettore del fattore di crescita epidermico

AGI - "Una grande sfida per me. Sono sempre stato cosciente del fatto che agli occhi del pubblico il confronto è in qualche modo, almeno sul piano ... (agi)

La partita di calcio, tuttavia, è solo unatante voci in cui temi molto diversi si mischiano. ... Fa molto meno Rosolini che di abitanti nepiù di 20mila, che ottiene 100mila euro per la ...Ed è anche punteggiato di motivi di preoccupazione per il presente e il futuro, che l'ampiezzadisuguaglianze e le loro caratteristiche (perché nonsolo di quanto sei più ricco di me ma ...La società conta di svelare a breve un design di riferimento ... Il massimo dirigente si riferisce a Cadence, denunciata da Tachyum per aver fornito componenti al di sotto delle capacità concordate e ...• Il debito pubblico dell’Italia in rapporto al PIL a chiusura del 2023 è stimato al 139,8%. • Entro il 2025 migliorerà il deficit dei Paesi dell’Area euro rispetto al PIL: -2,1 nell’area euro, -3,6 ...