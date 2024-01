“La causa degli igromi cistici nei feti è genetica?”

Leggi su gravidanzaonline

Buongiorno dottore, chiedo gentilmente un suo parere. Sono mamma di una ragazza nata nel 2003 sana, di un maschio nato nel 2014 sano, poi nel 2019 ho interrotto una gravidanza per displasia scheletrica a cariotipo normale, e nel 2021 ho avuto un altro bimbo sano. Ora ho avuto un Rcu per igroma cistico in ospedale. La genetista ci ha fatto fare un prelievo di sangue periferico e ci ha detto che verrà fatto l'esame dell'esoma per vedere se l'igroma cistico sia dovuto a una displasia scheletrica in fase iniziale e quindi vedere se noi genitori siamo portati sani o se c'è un mosaicismo germinale. Quello che non capisco è che nel primo aborto avevano detto che era un "de novo" ora invece ci prospettano queste cose. Inoltre noi abbiamo già tre figli sani. Cosa ne pensa, dottoressa? Grazie dell'attenzione.