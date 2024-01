La beffa dell’Irpef | il 42% dei contribuenti paga oltre il 90% dell’imposta e gli autonomi ringraziano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il pesoricade su pochi. Il 42% di loroil 91% del totale. Un dato, che emerge dalla Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, che riflette le politiche degli ultimi anni che hanno portato sempre più persone a scegliere i regimi forfettari come la flat tax. La relazione contiene una serie di dati, a partire da quelli riguardanti l’evasione e l’economia non osservata: le mancate entrate tributarie valgono 73,6 miliardi, a cui aggiungere 10,4 miliardi di mancate entrate contributive. Per un totale di 83,6 miliardi di euro. Certo, un aspetto positivo c’è: questa cifra è scesa, nel 2021, del 3% rispetto all’anno precedente. L’altro elemento positivo riguarda la differenza tra quanto si dovrebbere e quanto effettivamente si: il valore è sceso dal ...