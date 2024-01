Kvaratskhelia | «Una parola per descrivermi? Georgiano» VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una brevissima chiacchierata con Khvichanell’hotel che ospita il Napoli in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ha scelto di avvicinarsi alle final four di Supercoppa con dei. Su Twitter, il primo di questiriprende l’attaccante del Napoli intento a rispondere ad alcune brevi domande. La prima è “come stai?”. «Tutto bene» risponde Khvicha. Poi “com’è andato il viaggio?”. Un viaggio lungo da Napoli a Riyadh: «È stato lungo, ma è andato bene», “prima volta in Arabia? «Si». Dopo le domande “di rito”, iniziano quelle un po’ più personali che soddisfano le piccole curiosità di tifosi e appassionati. Cosa ascoltaprima di un big match: «Walk Em Down – Nle Choppa». Gli idoli di Kvicha da bambino: «Ne avevo due: Guti e Cristiano (Ronaldo, ndr)». E infine, “descriviti con una ...

Durissimo attaco via social di Osimhen al l’agente di Kvaratskhelia L’ attacca nte del Napoli Victor Osimhen , lancia un durissimo attacco via ... (forzazzurri)

