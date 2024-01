Krol | 'Il Napoli non mi pare in grado di soffrire La Fiorentina è favorita'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ruudè intervenuto in un'intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra:...

Le parole di Ruud Krol , ex difensore del Napoli , sull’inizio di stagione in salita per il brasiliano Natan : «Non è pronto » Il Napoli ha un ... (calcionews24)

Napoli piange Antonio Juliano , il grande ex centrocampista azzurro, capitano e dirigente è Morto oggi all'età di 80 anni. Era ricoverato in ... (ilmattino)

Il suo nome resta legato al, squadra che ha degnamente rappresentato prima in campo, da ... Ha avuto l'occhio lungo portando all'0mbra del Vesuvio uno straordinario difensore come Ruudma ...E ancora Rudiimmenso fuoriclasse, apostolo del calcio totale. Caratteristica inimitabile ... Con il quale ilsfiorò lo scudetto con una squadra modesta. Osimhen non mi è mai entrato nel ...Ruud Krol è intervenuto in un`intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina: `Il Napoli ha cambiato allenatore.È passato più di un mese dalla scomparsa di Antonio Juliano, il mitico capitano azzurro e il dirigente che portò a Napoli prima Krol e poi Maradona ...