“Kripton” | film sul disagio psichico che pone domande esistenziali

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel 2022 sono state circa 800.000 le persone in cura presso i servizi di salute mentale pubblici e ile il consumo di psicofarmaci in Italia sono in continua crescita. In questo scenario il regista Francesco Munzi ha deciso di indagare la vita sospesa di sei ragazzi tra i venti e i trent'anni volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche della periferia romana, e di raccontarli in "", nei cinema dal 18 gennaio."Mi ha colpito un po' la labilità del confine, molto labile, tra la cosiddetta normalità e il. Molti di questi ragazzi restano intrappolati in, grandiche però sono anche le nostre, quindi però c'è chi ci rimane proprio impigliato". Seguiamo i ragazzi nella loro vita ...