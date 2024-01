Kieran Culkin | che vince un Emmy e dice alla moglie «voglio un altro figlio»

Miglior attore in una serie TV drammatica- Succession - VINCITORE Tom Hiddleston - Loki ; Timothy Olyphant - Justified: City Primeval ; Pedro Pascal - The Last of Us ; Ramón Rodríguez -...... Strange New Worlds Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty Miglior attore in una serie drammatica VINCITORE:, Succession Tom Hiddleston, Loki Timothy Olyphant, Justified: City ...Emmy® Awards 2024: Sky e NOW Diretta 75° Cerimonia di Consegna Premi TV USA, La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy®, i prestigiosissimi premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze d ...L'attore di The Bear, nostra crush del momento, torna a casa con un altro premio ed è in buona compagnia. Dai più hot Kourtney Kardashian e Travis Barker a Pedro Pascal e sorella, passando per la divi ...