Kate Moss | 50 anni | quando la bellezza è saggezza

(Di martedì 16 gennaio 2024) I 50disono un po’ come i 60di Brad Pitt. Sconvolgenti. La modella scoperta a 14, in aeroporto a New York, ha rivoluzionato i canoni classici della. Fino a diventare un’icona dinegli90 e poi per sempre. Nata nel 1974, nel centro suburbano londinese di Croydon, festeggia oggi 16 gennaio i suoi primi 50. E una vita completamente diversa da quella degli ultimi 30. La creazione del suo brand die benessere, Cos, è certamente un traguardo importante verso l’accettazione di sé e l’amore per se stessi. Un ordine nuovo e consapevole, fatto di rituali cosmetici e spirituali, che accompagnano la seconda vita della super modella inglese. ...

compie 50 anni: tre look indimenticabili da copiare (quasi) tutti i giorni I key pieces intramontabili dell'icona anni '90 per eccellenza, attualissimi ancora oggi per osare - con classe - a ...Una grande icona di stile può avere icone di stile Sì e, del resto, perché no Nello specifico quelle di, come lei stessa ha riferito a Vogue France , sono Anita Pallenberg e Susie Cave. La prima, compagna storica di Keith Richards, all'avanguardia e con uno spirito ribelle, ha segnato la moda ...La super modella inglese Kate Moss festeggia 50 anni! Tra sedute di meditazione, tutorial di skincare e capezzoli in vista sul red carpet ...Tre fashion moments memorabili della supermodella inglese (da oggi 50enne) con i capi basici, e i rispettivi styling, che non passeranno mai di moda ...