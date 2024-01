Juventus-Sassuolo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventesima giornata di. Si chiude a Torino questo turno di campionato, in cui i bianconeri vanno a caccia dei tre punti per rispondere al 5-1 dell’Inter, momentaneamente a +5. Impegno ampiamente alla portata per la squadra di Allegri, che sta vivendo un buon momento di forma e affronta una squadra in difficoltà (seppur rinfrancata dal successo di misura contro la Fiorentina) oltre che in lotta per la salvezza. Juve nettamente favorita, ma chiamata a non ripetere gli stessi errori dell’andata, peraltro contro una squadra che si esalta quando affronta le big. La sfida è in programma, martedì 18 gennaio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. ...