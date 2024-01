Juventus-Sassuolo | la MOVIOLA LIVE | Laurienté su Miretti | punizione del 2-0 dubbia

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 20esima giornata di Serie A tra Juve e Sassuolo. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 20.45 andrà ... (calcionews24)

Le Formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo , match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Obiettivo tre punti per i ... (sportface)

SEGUI QUI LA DIRETTA(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, ...Due di fila allo Stadium per la: prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro ilvalida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Allegri ha un ...Cristiano Giuntoli, d.s. della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, era impensabile fare 46 punti in 19 partite.19:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Sassuolo, gara valida per la 20esima giornata della Serie A. La Juve vuole vincere per riportarsi a -2 dall'Inter, ...