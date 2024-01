Juventus-Sassuolo | il tabellino

3 - 0 (2 - 0) nel posticipo della 20/a giornata del campionato di Serie A. A segno Vlahovic (15' e 37') e Chiesa (89'). .La cronaca diI bianconeri partono in quarta. Nei primi 10 minuti Kostic (per due volte) e Cambiaso si avvicinano alla rete avversaria, poi al 15' arriva il gol: è un calcio di ...Sesta vittoria consecutiva per la Juventus quasi sul velluto. Il Sassuolo prova come può a opporsi alla brillantezza bianconera, impensierendo in qualche occasione la porta di Szczesny. Lato moviola, ...Dusan Vlahovic ha sempre trovato il gol nelle quattro partite casalinghe disputate contro il Sassuolo in Serie A: prima della doppietta di oggi, due con la Fiorentina all’Artemio Franchi e una ...