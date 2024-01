Juventus-Sassuolo 3-0 le pagelle e il tabellino della partita

(Di martedì 16 gennaio 2024) . Allegri a caccia dell’Inter: serve una vittoria per riportarsi a -2 dai nerazzurri. Eccezionalmente di martedì a causa delle inevitabili e immancabili esigenze televisive, lascende in campo per la 20a giornataSerie A. L’impegno contro ilè un’occasione importante per riportarsi a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La 20a giornata di campionato si conclude insolitamente di martedì con il posticipo tra. Dopo il 4 - 2 neroverde dell'andata, stavolta i bianconeri trovano il modo di vendicarsi. A regalare i tre punti alla Vecchia Signora è un ispirato Vlahovic che con una doppietta ...Due di fila allo Stadium per la: prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro ilvalida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Allegri ha un ...JUVENTUS-Sassuolo 3-0. Rete di Federico Chiesa. Errore in uscita del Sassuolo con Locatelli che si inserisce in area con la palla tra i piedi, poi serve Chiesa che in zona dischetto conclude con il ...Rotonda vittoria della Juventus, il 3-0 sul Sassuolo chiude il 20° turno di Serie A.