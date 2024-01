Juventus Next Gen | il parere del presidente di Lega Pro VIDEO

...review che porterà i bianconeri a puntare ancora una volta sui giovani e sul serbatoio della... però, spinge verso la porta d'uscita più di un esterno della. Per motivi legati al ...PESCARA. Il Pescara perde anche la prima in casa del 2024, dopo il ko di Alessandria contro laGen. Il Perugia vince al 93' grazie ad un'autorete di Di Pasquale, che devia nella propria porta un cross innocuo di Kouan. Tanti rimpianti per i biancazzurri, che nel primo tempo ...TURIN, ITALY - OCTOBER 17: Stephan Lichtsteiner ex Juventus player poses for a picture before the Serie A match between Juventus and AS Roma at Allianz Stadium on October 17, 2021 in Turin, Italy.La società continua a lavorare sui classe 2006, piacciono il tedesco e lo svedese: si segue anche il classe 2004 del Las Palmas ...