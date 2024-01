Juve | verso il Sassuolo | Rabiot stringe i denti | Chiesa in panchina Yildiz con Vlahovic in attacco

La Juve ntus, per il prestito di Moise Kean , chiede un indennizzo pari a 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo,... (calciomercato)

Domenica di lavoro per la Juventus in vista del posticipo di martedì contro il Sassuolo in casa. E arrivano buone notizie dall’infermeria, con ... (sportface)

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa Juventus -Sassuolo, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Le parole del ... (ilnapolista)

TORINO - La Juventus che galoppala Champions League, con un vantaggio sulla quinta piazza che può arrivare a più 16 punti (!) ... Mercato: serve un innesto a centrocampo Con il raddoppio ...... per sposare la Signora e rispolverare la sua candidatura nella nazionale ingleseEuro 2024. ... E allora eccoci alla domanda che può cambiare il mercato della: vale la pena rischiare di ...Sarà la Juventus a chiudere il quadro della ventesima giornata di Serie A. I bianconeri ricevono il Sassuolo per rispondere al successo dell'Inter e riportarsi a due lunghezze di ...Alla fine Federico Chiesa e Adrien Rabiot hanno recuperato per tempo. Anche se solo a ridosso della partita Max Allegri capirà se lanciarli dal primo minuto o a partita in corso. Con alcune indicazion ...