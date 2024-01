Juve-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Cambiaso e Kostic sulle fasce | c'è Yildiz

Due di fila allo Stadium per la Juventus : prima i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, ora la sfida contro ilvalida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Allegri ha un conto in sospeso con i neroverdi, gli unici capaci di batterla in questa ...Juventus -, ci siamo. Massimiliano Allegri ha scelto la formazione ufficiale. All'andata i neroverdi ... La difesa dellaPartendo dal pacchetto difensivo Allegri aveva un solo dubbio, ...Per la Juveè il giorno della sfida contro il Sassuolo, match di campionato ... la capacità di avere come priorità l’emozionare e l’emozionarmi. Restare alla Juve in serie B, a 28 anni e da campione ...A chiudere la formazione della Juventus per la sfida contro il Sassuolo è il reparto offensivo. Nonostante la tripletta in Coppa Italia di Arek Milik, l'attaccante polacco parte dalla panchina per las ...