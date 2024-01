Juve Sassuolo | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 gennaio 2024) All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra: ecco le ultimissime diconvedere il match All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra: due squadre in lotta per obiettivi opposti. I bianconeri sono alla ricerca di un successo per continuare a correre alle spalle dell’Inter e tenere i nerazzurri a pochi punti di distanza. Dall’altra parte i neroverdi vogliono dare continuità dopo la vittoria di prestigio contro la Fiorentina. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le. LediNTUS (3-5-2): ...