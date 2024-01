Juve Sassuolo 3-0 | normale amministrazione bianconera allo Stadium

(Di martedì 16 gennaio 2024), match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTA PRIMO TEMPO Primo tempo di assoluto controllo per la: i bianconeri vanno all’intervcon il doppio vantaggio, che porta la firma di Vlahovic, autore di una doppietta. Il primo gol arriva al quarto d’ora con la conclusione con il mancino dal limite dell’area dell’attaccante serbo, che nel finale di tempo, dalla stessa mattonella, su punizione disegna una traiettoria perfetta, che finisce contro la parte bassa della traversa e poi entra in rete. Al netto dei gol i bianconeri hanno avuto il ...

È la conferma che Dusan è tornato il cannoniere dei tempi d'oro, rendendo laconsapevole che, ... Dalche vinse 4 - 2 il 23 settembre alsconfitto per 3 - 0 il 16 gennaio, in 115 ...Occasione sprecata per laal 76': su sponda di Chiesa, da ottima posizione, Weah la manda troppo in alto. All'89' la chiude Chiesa: 3 - 0. Il tabellino di Juventus -3 - 0 Gol: nel pt ...Guardalà dallo Stadium ha commentato a caldo, per Sky Sport, la vittoria della Juve contro il Sassuolo per 3-0 La Juve ha ha vinto senza grossi problemi. Il contropiede di Berardi ha fatto molto ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus resta a -2 dall’Inter. Nell’ultima gara di una lunghissima 20esima giornata di campionato iniziata sabato scorso, i bianconeri hanno superato all’Allianz Stadium di ...