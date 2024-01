Juve | quattro club su Hasa | la strategia di Giuntoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Luisè stato convocato dalla prima squadra dellantus per la seconda volta consecutiva ed è solo questione di tempo prima...

La procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per Paul Pogba : la decisione sul centrocampista della Juve La procura antidoping ... (calcionews24)

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha parlato l'ex giocatore Massimo Mauro . Si aspettava il Napoli a 11 punti dalla vetta? "No, fra i ... (247.libero)

Si chiude l’anno solare e la Juventus lo fa con una vittoria di peso. L’1-0 alla Roma vale quota 43 in classifica e così Allegri torna a -2 ... (sportface)

Ma l'anno più emblematico fu il 2004 - 05, quello 'deiallenatori'. Dopo l'inatteso addio ...felice alla Roma tanto da causare una sorta di sollevamento popolare alla sua cessione alla: ...La squadra di Zeman , a secco di successi daturni, è incappata in un'altra sconfitta, ... Avellino -Stabia 2 - 2. Catania - Brindisi 4 - 0. Virtus Francavilla - Benevento 1 - 2. Casertana ...Federico Chiesa e Kenan Yildiz sono le armi della Juventus di Massimiliano Allegri che tra presente e futuro fanno sognare i tifosi bianconeri. La Juventus che sarà con i due gioielli bianconeri Massi ...Benvenuti sulla diretta di Juventus-Sassuolo, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, martedì 16 gennaio alle 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino. Canale Sassuo ...