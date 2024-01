Juve | Phillips verso il Crystal Palace Hodgson | 'Ci piace | faremo il possibile'

La parola d'ordine dellaE già da mesi, non da ora, è emerso evidente (per chi voleva vedere, ... Prova ne sia che al solo sentire che "Kalvinlascia il City perché vuole giocare", al ...... "No,non è stato venduto e per il momento continua ad essere un nostro calciatore. E no, non ci sono novità a riguardo" . Preciso e conciso Pep, allontanando ladall'operazione e ...Phillips, spunta il Crystal Palace. Hodgson: «Solo ad una condizione». L’annuncio dell’allenatore Ipotesi Crystal Palace per Kalvin Phillips. Hodgson ha parlato così del centrocampista in uscita dal C ...Gleison Bremer, tramite X, ha caricato la Juventus in vista della gara contro il Sassuolo: "Let’s go family", ha scritto il numero 3 juventino. Let’s go family ...