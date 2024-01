Juve e Inter guardano in casa Genoa | duello per Gudmundsson

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve - Sassuolo , gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di ... (247.libero)

Sabatini ricorda un aneddoto con Pierluigi Collina arbitro di un Inter-Juventus del 1997. In quel caso annullò un gol e parlò in conferenza ... (inter-news)

La Juventus giocherà tre partite prima che l’Inter torni in campo in Serie A contro la Fiorentina. La prima sarà stasera, nell’ultimo posticipo ... (inter-news)

Cosmi predica cautela nel duello tra Inter e Juventus . L’allenatore non dà per scontate le vittorie dei bianconeri contro Sassuolo e Lecce. NULLA DI ... (inter-news)

Arriva allagrazie ad uno scambio pazzesco! Il mercato che lascia a bocca aperta, offrendo uno scenario assolutamente incredibile. Ci sono 'lanci' di mercato che lasciano basiti. Più si avvicina il termine ...Solo 5 vittorie in tutto il campionato, di cui tre cone Fiorentina. Una squadra che conta giocatori importanti come Berardi e Laurientè ma che sta lottando punto su punto per non ...Dopo il sorpasso della Juve su Tiago Djalò, l`Inter si è assicurata di evitare scossoni per gli altri due affari programmati per l`estate: c`è una base di accordo.Dopo José Mourinho, il ritorno di Daniele De Rossi. La Roma volta pagina. Annunciato l'esonero a sorpresa del tecnico, il club vuole affidare la panchina all'ex capitano, reduce ...