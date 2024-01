Juve | arriva Djalò | il programma per il primo vero colpo targato Giuntoli

Come un uragano, la Juve si è abbattuta sul Frosinone e non gli ha lasciato scampo, guadagnando la semifinale con la Lazio e celebrando degnamente le ... (247.libero)

In Serie C la Spal ha ingaggiato il centrocampista Marcel Buchel (classe 1991 nazionale del Liechtenstein ex Juve ntus, Bologna, Empoli e Verona)... (calciomercato)

Intanto gli intrecci con lasi allungano, ora è il Napoli a essere in pole per Matija Popovic dopo la rottura della trattativa col Milan nonostante la concorrenza oltre che dellaanche del ...Il Napoli è pronto ad accogliere Hamed Junior TRAORÈ, la Juventus aspetta DJALÒ, il Milan è sulle orme di Lilian BRASSIER. Il lunedì de calcio mercato scorre tra attese e ripensamenti. Il Napoli ...Oggi pomeriggio la Juventus Women ha annunciato l'arrivo di Viola Callogaris dal Paris Saint Germain in prestito fino al 30 giugno del 2024. La giocatrice svizzera classe '96 di ...Djaló Juve, l’Inter ha provato il controsorpasso in extremis! Retroscena sul trasferimento del difensore dal Lille Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter aveva tentato di sorpassare la Juve ...