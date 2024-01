Juve Allegri | pronto il sostituto in caso di addio | le ultime

(Di martedì 16 gennaio 2024), Repubblica lancia l’indiscrezione indicon il tecnico bianconero a fine stagione: ecco il possibileSe il presente allasi chiama Massimiliano, il futuro è ancora incerto. ‘Del doman non v’è certezza…’ ed ecco che potrebbe spuntare anche l’ipotesi. Difficile ma non impossibile perché dopo 3 anni magari potrebbe anche esserci la voglia di cambiare aria, iniziare un nuovo corso ma sarebbe comunque una decisione presa di comune accordo, qualora dovesse verificarsi. Il quotidiano ha lanciato questa mattina l’indiscrezione circa il possibile futuro diin bianconero. Qualora dovessero separarsi le strade ecco che l’ipotesi in cima alla lista di Giuntoli sarebbe quella di ...

Questa sera alle 20.45 laospita il Sassuolo. Ecco la probabile formazione di ...lo ha ripetuto anche ieri: "L'Inter è costruita per vincere lo scudetto, per noi un percorso diverso. Al bando l'euforia". La, che pur ha perso Pogba e Fagioli, sul mercato ha pescato ...Come riferisce Gazzetta, Dal Sassuolo al Sassuolo Max, 115 giorni senza errori. I bianconeri iniziano il ritorno contro l’unica squadra che li ha battuti: «Ora siamo molto ...La Juve è al momento seconda in classifica a cinque punti di distanza dall'Inter ma battendo il Sassuolo questa sera potrebbe riportarsi a -2 dai nerazzurri. La stagione è quindi fin qui positiva ma i ...