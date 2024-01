Julio Iglesias fermato in Aeroporto con 42 chili di cibo in valigia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Inatteso contrattempo perquando è atterrato all’di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Il suo bagaglio è stato confiscato dalle autorità locali e il cantante è stato detenuto in seguito a alla scoperta del suo insolito contenuto. Le autorità della Repubblica Dominicana hanno scoperto che ladell’attore conteneva circa 42 chilogrammi di generi alimentari: frutta e verdura, tutto sequestrato. L’episodio risale al 10 gennaio e il Ministero dell’Agricoltura ha chiarito che non si tratta di una posizione controin un comunicato: “Non una misura contro di lui”. Secondo quanto riportato dal programma televisivo Fiesta, c’erano generi alimentari tra cui frutta, verdura e legumi. La lista comprendeva rucola, fragole, funghi, pomodori, ...

"La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio" cantava. Ma è stata proprio la valigia a causare problemi al cantante spagnolo, 80 anni, fermato all'aeroporto di Punta Cana dove gli è stato confiscato il bagaglio, in seguito detenuto dalle ... Julio Iglesias è stato fermato in aeroporto perché nella sua valigia c'era un contenuto sospetto: ben 42 chili di cibo. Perché viaggia con simili bagagli L'inizio dell'anno non è stato tranquillo per il famoso cantante spagnolo Julio Iglesias, che ha vissuto un inatteso contrattempo quando è atterrato all'aeroporto di ...