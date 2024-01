Julio Iglesias bloccato in aeroporto | viaggiava con 42 chili di cibo in valigia

Inizio di anno agitato per: all'ottantenne cantante spagnolo è stato confiscato il suo bagaglio non appena atterato all'aeroporto di Punta Cana, dove è stato in seguito detenuto dalle autorità della Repubblica ...Nel suo bagaglio confiscato a Punta Cana, sono stati trovati, frutta, verdura e legumi.è solito trasportare generi alimentari nei suoi viaggi Spanish singergestures before a press conference in Mexico city, on September 23, 2015.is in Mexico to promote his new album "Mexico". AFP PHOTO/RONALDO SCHEMIDT (Photo by RONALDO SCHEMIDT /...Julio Iglesias è stato fermato in aeroporto per aver portato con sé troppo cibo in valigia. Come facciamo tutti, ma 42 kg di cibo saranno forse un po' troppiVENEZIA – Parole pesate, ma nette. Soprattutto, e lo ripete più e più volte, per rispetto alla verità. E dunque per dire, prima di tutto, che “oggi non autorizziamo proprio un bel niente”. Il Veneto n ...