Jovanotti operato per ricostruire il femore | Un passo alla volta torno in piedi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Leggi Anche, il messaggio ai fan dopo l'incidente: 'Intervento riuscito, siete il mio antidolorifico' Leggi Anchedopo l'incidente in bici: 'I medici non hanno allineato il, ...

Lorenzo Cherubini, Jovanotti , in diretta FacebookUn dolorante Jovanotti aggiorna i fan via Facebook con un video sulle sue condizioni di salute dopo ... (thesocialpost)

Paura, di nuovo, per Jovanotti . "Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e ... (iltempo)

... 'Intervento riuscito, siete il mio antidolorifico' Leggi Anchedopo l'incidente in bici: ...Grappiolo e il suo team all'Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato...Dopo il grave incidente avuto a luglioè stato nuovamente. A comunicarlo è l'artista stesso su Instagram: "Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono statoper ricostruire il femore che non era allineato correttamente e ...Lorenzo Cherubini, dopo sei mesi dalla caduta dalla bicicletta che avvenne in Repubblica Dominicana, ha dovuto affrontare una nuova operazione dopo quelli che già aveva subito di là dall’Oceano.Lorenzo Jovanotti, in questi mesi, ha sempre raccontato, sui social e in varie interviste, quali fossero le sue condizioni di salute dopo il brutto incidente avuto con la sua bici che gli ...