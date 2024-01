Jovanotti dal letto d’ospedale | “Per me è un bel giorno”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Con una foto daldi ospedale, con le dita alzate in segno di vittoria, Lorenzosu Instagram racconta di essere stato operato, oggi all’Humanitas di Rozzano, dopo sei mesi dalla caduta “per ricostruire il femore che non era allineato correttamente”. Il cantante aveva avuto un brutto incidente in bici lo scorso 15 luglio, mentre era in vacanza a Santo Domingo. “Nonostante tutta la fisioterapia – scrive l’artista – il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi”. Nel post il cantautore ringrazia “moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove ...