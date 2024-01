Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)(nella foto) non è più. Lo fa sapere con una nota ufficiale la società giallorossa. Il tecnico portoghese e i suoi collaboratori tecnici “lasceranno il Club con effetto immediato”, spiega laera stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storiasocietà giallorossa nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquistaConference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. “Ringraziamo José a nome di tutti noi allaper la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – le parole di Dan e Ryan Friedkin – Conserveremo per sempre grandi ricordi ...