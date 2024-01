Jorge Jesus shock | “Ronaldo ha passione per il calcio | Neymar invece…”

Parole che risuonano nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi e fanno tanto rumore quelle di. L'allenatore dell'Al Hilal ha espresso la sua personalissima preferenza per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e Neymar , due giocatori che hanno segnato gli ultimi quindici anni di ..., allenatore dell'Al - Hilal, ha parlato in conferenza stampa della differenza tra Neymar e Cristiano Ronaldo, allenatore dell'Al - Hilal, ha parlato in conferenza stampa della ...Parole che risuonano nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi e fanno tanto rumore quelle di JorgeJesus. L'allenatore dell'Al Hilal ha espresso la sua personalissima preferenza per quanto ...Certamente lui conosce bene entrambi. Cristiano Ronaldo e Neymar sono fra le stelle del campionato arabo. I due si stanno contendendo il titolo di campione dell'Arabia Saudita. In vantaggio per ...