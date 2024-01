Jeremy Allen White ha interpretato sempre lo stesso personaggio?

(Di martedì 16 gennaio 2024) ÈMania. L’attore, dopo essere stato protagonista di un focoso spot di Calvin Klein e, soprattutto, aver convinto tutti con la sua interpretazione di Carmy nello splendido The Bear, è diventato un forte argomento di conversazione, un vero e proprio trend topic. Fresco di vittoria del Golden Globe e dell’Emmy alla migliore interpretazione maschile per il suo chef “costretto” a tornare a casa per prendere in mano l’attività familiare,ha acceso ufficialmente su di sé i fari della fama, sebbene il suo talento fosse già stato notato ai tempi di Shameless, serie tv in cui interpretava ildi Philipp “Lip” Gallagher. Unche, proprio con Carmy, ha così tanti punti in comune da spingere l’attore ad aver ...

White, Ebon Moss - Bachrach, che recita al suo fianco come cugino attaccabrighe, e Ayo Edebiri, la volonterosa chef che lo aiuta tra i fornelli, si sono aggiudicati i riconoscimenti per ......Migliore Attore in una serie tv drammatica Pedro Pascal per The Last of Us Migliore Attrice in una serie tv drammatica Sarah Snook per Succession Migliore Attore in una serie tv commedia...Jeremy Allen White, il protagonista di The Bear, sta letteralmente spopolando nella stagione dei premi hollywoodiani 2024 ...Nuovo trionfo per Succession , dopo i Golden Globes. Il cult tv ha vinto 6 Emmy: serie drammatica, attore e attrice protagonisti in una serie drammatica (Kieran Culkin e Sarah Snook), attore non prota ...