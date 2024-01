Iv | Renzi | ' la Leopolda raddoppia | evento sull' Europa con il Pde'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Fervono i preparativi per la2024 'Riaccendere le stelle'. Il format è lo stesso di sempre ma quest'anno è talmente ricco di entusiasmo, preiscrizioni e idee che abbiamo deciso di organizzare prima dell'apertura ufficiale della sera del venerdì unconcentratorealizzato in collaborazione con il Pde (Partito democratico europeo). Seguiranno maggiori dettagli ma chi potrà arrivare a Firenze nella giornata del venerdì avrà la possibilità di partecipare anche all'. Insomma: lanon lascia.". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

Quindi, aggiunge Matteo, 'servono rappresentanti di lista. Servono volontari', 'lasciamo l'isteria a chi vive di isteria e noi puntiamo a riaccendere le stelle. Non solo alla'.Quindi, aggiunge Matteo, 'servono rappresentanti di lista. Servono volontari', 'lasciamo l'isteria a chi vive di isteria e noi puntiamo a riaccendere le stelle. Non solo alla'. E ...Distante pure il M5S, che continua a ripetere che il problema non sono i nomi, quanto i programmi. E il nodo più difficile rimane quello della Tav, opera a cui il partito di Via di Campo Marzio è cont ...Il leader di Iv nella sua Enews: se ciascuno dei nostri candidati porta qualche migliaio di voti facciamo la differenza per le Europee ...