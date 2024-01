Italia | Spalletti | 'Europei? Siamo i campioni | dobbiamo ambire al massimo'

Le parole di Luciano, allenatore della Nazionale, sulle ambizioni per gli Europei 2024. I dettagli Lucianoha parlato dell'agli Europei a margine della cerimonia per i premi Fifa The Best. EUROPEO ...Ma andiamo a spulciare fra i voti, per coglierne alcuni interessanti: voto di Luciano(CT): Guardiola Xavi Inzaghi voto di Gianluigi Donnarumma (capitano):Inzaghi ...In collegamento telefonico durante il Premio Maestrelli, dove ha vinto per la scorsa stagione alla guida del Napoli, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano.Questa sera, è in corso a Londra la cerimonia in diretta dei "Fifa The Best Awards 2023": Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dello scudetto del Napoli, Luciano Spalletti ...