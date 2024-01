Italia ‘iodosufficiente’ | ridotti rischi carenza grazie a sale iodato

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo 15 anni di promozione dell'uso dell'è 'iodosufficiente', con una forte diminuzione deilegati allanutrizionale di iodio, primi fra tutti il gozzo e la sua evoluzione in gozzo nodulare. Qualche criticità, però, ancora rimane per la nutrizione iodica in gravidanza. Si è potuto inoltre confermare che il programma