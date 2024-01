Italia | il Paese delle case occupate

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'occupazione abusivaabitazioni in, nonostante i decreti del governo, rimane un problema che affligge città e regioni su tutto il territorio nazionale.Dall'analisi dei dati forniti da Federcasa, emergono cifre rilevanti che mettono in luce la complessità di un fenomeno difficile da arginare. Coinvolge alloggi privati, popolari ed ex enti pubblici, spesso trasformandoli come ci racconta la cronaca, in aree segnate dal degrado. Un esempio è rappresentato dai centinaia di alloggi popolari a Bari, occupati abusivamente o bruciati prima di essere lasciati. Dimensione Nazionale e città a rischio Attualmente in, si registrano circa 30mila alloggi di proprietà pubblica occupati, ai quali si aggiungono altre 20miladi enti o privatiabusivamente, totalizzando 50mila immobili. ...