Istat | nel 2023 l' inflazione è stata del 5 | 7%

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel mese di dicembresi stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, sia aumentata dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,7% del mese precedente), confermando così quella che erala stima preliminare. Lo ha comunicato l'. Con questo dato è definitiva la proiezione in media che riguarda il: i prezzi al consumo hanno fatto registrare una crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022).

