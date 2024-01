Istat | frena ancora l’inflazione a dicembre

(Di martedì 16 gennaio 2024) Al’indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, è aumentata dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,7% del mese precedente), confermando la stima preliminare. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’, secondo cui, nel 2023,ha registrato in media una crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“inflazione di fondo”), i prezzi al consumo crescono del 5,1% (+3,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3% (+4,1% nel 2022). Il commento dell’Prosegue quindi ala fase di flessione del, scesa a +0,6% da +11,6% del2022. Nella media 2023 i prezzi risultano accresciuti del 5,7%, in netto rallentamento ...

Interscambio bresciano Stando ai dati forniti dal Centro Studi di Confindustria Brescia su datinel periodo gennaio - settembre 2023, l'export verso i Paesi che si affacciano sul Mar Rosso (...10.30: l'inflazionenel 2023 A dicembre 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) segna, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% sul mese e dello 0,6% su base annua (da 0,7% a ...L’Istat, infatti, conferma oggi in via definitiva che a dicembre ... mentre l’83% punta su prodotti in offerta, in promozione. La frenata dell’inflazione dalla seconda metà del 2023 non dovrebbe, ...Roma, 16 gen. – Tra il 2019 e il 2023, più di un quinto del paniere (22,6%) evidenzia aumenti superiori al 20%. Di questi prodotti circa la metà (10,9%) appartengono… Leggi ...