Israele | oltre 50 razzi da Gaza su Netivot

(Di martedì 16 gennaio 2024)50sono stati lanciati damartedì mattina dai gruppi armati della Striscia verso il sud di. La gran parte è stata intercettata dal sistema di difesa Iron Dome ma alcuni sono caduti sucausando danni. Non ci sono feriti.

ROMA – “Credo che questo massacro di civili debba finire immediatamente, lo diciamo da settimane: un cessate al fuoco è necessario per liberare gli ... (lopinionista)

La polizia di Israele ha ammesso, alla fine, di aver ucciso per errore la bambina palestinese di quattro anni morta durante il tentativo di ... (secoloditalia)

Il “no grazie” del Vaticano alla donazione di un milione e mezzo di euro di Leonardo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha fatto ... (ilfattoquotidiano)

13 gen 12:12 Hamas : 60 morti per gli attacchi israeliani dell'ultima notte Funzionari del ministero della Sanità di Hamas hanno reso noto che gli ... (247.libero)

A causa di questi ostacoli, ha spiegato Safadi, si è riusciti a coprire solo il 10% del fabbisogno dei civili di Gaza che, ha ricordato, sono2 milioni. 16 gen 11:43arresta 27 sospetti ......i componenti di quell'Europa mediterranea che è la naturale linea di frattura continentalea ... Parallelamente ancheforse comincia a pensare che il tentativo di pulizia etnica nella ...(LaPresse) Oltre 50 razzi sono stati lanciati da Gaza martedì mattina dai gruppi armati della Striscia verso il sud di Israele. La gran parte è ...Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno rivendicato l'attacco a Erbil come una vendetta per l'omicidio mirato di suoi membri a fine dicembre. Nessun commento di Israele. Dall'Iran altri missili co ...