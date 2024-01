Isolamento | aggressioni | prevaricazioni | perché la scuola dell' inclusione è così indigesta? I tre casi cosentini che fanno riflettere

...il tempo giocando con la Playstation e c'è chi viene abbandonato in una cella di', aveva ... Un carcere che però è poco sicuro, viste ledenunciate dalla polizia carceraria e i ...Siamo convinti della grande utilità di un luogo di analisi e di elaborazione di linee guida a contrasto del fenomeno delle. Per parte nostra, servirebbe innanzitutto l'del ...Una guardia carceraria a Torino è stata aggredita a pugni, schiaffi e testate in viso. Ha ricevuto una prognosi di 10 giorni ...(FERPRESS) – Roma, 10 GEN – “Questa mattina abbiamo partecipato a un incontro, convocato dalla Prefettura, per individuare soluzioni a contrasto di un fenomeno inaccettabile, sempre più grave e freque ...