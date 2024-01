Isernia | la Free Runners Isernia alla Corsa di Miguel

(Di martedì 16 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio, sono 24 anni che per una geniale idea di Valerio Piccioni, firma della Gazzetta Dello Sport, esiste ladi. I numeri sono quelli delle grandi occasioni, in questa ...

Il grande riconoscimento da parte degli organizzatori della corsa di Miguel, va alla AsdRunners, società che si distingue per la sua solidarietà messa in campo ogni qual volta viene ...... padrone di casa, ha ospitato gli Amici dei Lions Club di Termoli, Larino,e Bojano ...di Campobasso in adesione all'evento NAZIONALE Sea & Rivers - Puliamo il Mondo organizzato da Plastic...