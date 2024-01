Isee basso 2024 | quali agevolazioni spettano? Requisiti e importi aggiornamento 16 GENNAIO

... per cui le stesse famiglie con Btp o buoni fruttiferi postali avranno unpiù, e quindi accesso a maggiori prestazioni agevolate. Come fare a risolvere il ritardo del calcolo Btp ancora ...... con il bando ordinario, hanno anche una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità, che hanno unreddito (pari o inferiore a 15 mila euro). Le attività in cui i volontari ...Bonus viaggi di istruzione, via alle domande dal 15 gennaio. Per un mese, fino al 15 febbraio, le famiglie con Isee inferiore a 5mila euro potranno richiedere l'agevolazione dedicata ...Nota INPS: niente esclusione dal calcolo ISEE per titoli di Stato e Buoni Postali senza una modifica al Regolamento: in DSU 2024 si conteggiano ancora.