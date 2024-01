Irpef | chi paga davvero le tasse | per ognuno che versa un euro | 2 non pagano niente

Nessuna penalizzazione in arrivo per il Genoa in merito al caso Irpef . La procura federale ha infatti riconosciuto la buona fede del club rossoblù ... (247.libero)

...La regione in cui i lavoratori saranno più penalizzati per il pagamento di addizionali regionialte è certamente la Toscana , dove si calcola un aumento della tassazione fino a 752 euro per...Il casoera scoppiato qualche giorno fa, visto che la segnalazione di avvenuto pagamento dei ...non ha mai perso la bussola, anche dopo l'apertura del fascicolo da parte della Procura FIGC, è ..."Quando sento parlare della necessità della redistribuzione nel nostro Paese ho la sensazione che non si conosca la redistribuzione già in essere con l'Irpef. Ponendo ad esempio la soglia da reddito ...Nessuna penalizzazione in classifica per il Genoa per i pagamenti Irpef in ritardo: la Procura FIGC ha deciso di archiviare il procedimento contro il club.