Iren emette con successo il quinto Green Bond per complessivi 500 milioni di euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) In data odiernaS.p.A. (rating BBB outlook stabile per Standard & Poor's e rating BBB outlook positivo per Fitch) ha concluso l'emissione di undella durata di 8 anni e mezzo, ilin formatoUse of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo, migliorando gli indici di liquidità. La provvista contribuisce al finanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano Industriale. L'emissione si è conclusa con grande, ricevendo ordini per oltre 4,7 miliardi, circa 10 volte l'ammontare offerto. Si conferma così il forte apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile intrapresa dal Gruppo, grazie ad una domanda di ...