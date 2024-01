Iran lancia missili in Iraq | colpito il quartier generale del Mossad

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le Guardie rivoluzionarieiane hannoto deicontro quello che ritengono essere un "di spionaggio" israeliano nella città curda di Irbil, in. Tel Aviv, però, non ha riconosciuto immediatamente l'attacco. Teheran, inoltre, ha fatto sapere di aver mirato a obiettivi legati all'organizzazione terroristica dello Stato Islamico, nel Nord della Siria. Quattro civili sarebbero stati uccisi e altri sei feriti dopo che ihannoun'area vicino al consolato statunitense.

Disperato, nel 2015 Saleh decide di fare un patto coi suoi vecchi nemici eun golpe ...- emiratina aveva infatti attaccato i suprematisti sciiti - zaiditi per evitare che un alleato dell'...I pasdaran affermano di aver distrutto obiettivi dell'Isis e "uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista" nella città nord-irachena. Esplosioni intorno al consolato Usa.Le Guardie rivoluzionarie hanno confermato di aver attaccato un presunto "quartier generale del Mossad" a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e di aver lanciato "missili balistici contro gli autori di ...