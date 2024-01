Iran bombarda l’Iraq | distrutto centro del Mossad Abbattuti 3 droni su base Usa a Erbil

Così l'in Siria per la prima volta palesemente, lo stesso lo fa in Iraq sollevando le ire (molto di facciata) del governo amico di Baghdad che non poteva fare altrimenti dopo aver ...Per il Consiglio di Sicurezza della regione del Kurdistan si tratta di una "palese violazione che compromette la sovranità della regione del Kurdistan e dell'Iraq" e l'accusa all'è di usare ...Per la prima volta, palesemente, gli ayatollah hanno deciso di scendere in campo colpendo, come fanno altri, palesemente le posizioni ostili in Paesi terzi. E tempo stesso "difendendo la sovranità"Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra: Israele attacca “infrastrutture operative” di Hezbollah in Libano. Le Guardie rivoluzionarie iraniane: “Distrutto il quartier generale del Mossad a Erbil ...